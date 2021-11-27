قائد عمليات البصرة : إحراز تقدم واضح في عمليات التفتيش والبحث عن المطلوبين

2021/11/27 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي" أن القوات الأمنية أحرزت تقدما كبيرا ونتائج إيجابية في إدارة الملف الأمني وذلك من خلال إدامة الزخم في مطاردة المطلوبين وحصر السلاح بيد الدولة ومنع تداوله واستخدامه أثناء النزاعات العشائرية .وقال قائد العمليات بحسب بيان " أن القوات الأمنية قامت اليوم بعمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق قضاء الهارثة شمالي البصرة وتمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين البعض منهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي ومصادرة أسلحة واعتدة متنوعة .وشدد قائد العمليات خلال زيارته الميدانية إلى القطعات الأمنية المكلفة بواجب التفتيش على ضرورة تنفيذ أوامر القبض بالتنسيق مع مديريات ومراكز شرطة محافظة البصرة./انتهى

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