الداخلية التركية تعلن عن انقاذ اكثر من 14 الف لاجىء من الغرق في البحار خلال العام الجاري

2021/11/27 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلنت وزارة الداخلية التركية ان قوات خفر السواحل التابعة لها تمكنت من إنقاذ 14 ألفا و 708 اشخاص من اللاجئين من الغرق في البحار منذ مطلع العام الجاري.وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها اليوم السبت، إن قوات خفر السواحل تواصل بذل أقصى جهودها من أجل إنقاذ الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة في المياه الإقليمية التركية.وأضافت أن قيادة خفر السواحل تعمل من جهة على مواصلة أنشطة البحث والإنقاذ، ومن جهة أخرى تعمل على تطوير قدرات عناصرها وإمكانياتها التكنولوجية بهذا الجانب الانساني ./انتهى

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