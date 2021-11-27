زلزال قوته 4,4 درجة يضرب جزيرة كريت بالمتوسط

2021/11/27 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ضرب زلزال بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم السبت.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن “آفاد” قولها إن الزلزال وقع في الساعة 08,14 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 6,15 كم.

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