بريطانيا تنضم بإصابتين إلى الدول التي شهدت ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا

2021/11/27 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة في الحكومة البريطانية ساجيد جافيد السبت، اكتشاف إصابتين بمتحوّر "أوميكرون" في المملكة المتحدة.

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