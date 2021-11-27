2021/11/27 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استنكرت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم السبت، ما وصفته بالـ"العقاب" الذي تتلقاه من دول العالم لرصدها واكتشافها سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددة على أن "التميز العلمي ينبغي الاحتفاء به وليس عقابه".وقال وزير العلاقات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوب إفريقيا ترد على قرارات حظر السفر:عوقبنا على التميز العلمي لاكتشاف أوميكرون) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوب إفريقيا ترد على قرارات حظر السفر:عوقبنا على التميز العلمي لاكتشاف أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).