بريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحورة

2021/11/27 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقياوقال جاويد في بيان "تحرّكنا سريعا والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين".وأضاف أن" الحكومة ستضع أربع دول إفريقية أخرى على قائمتها "الحمراء" للسفر هي ملاوي وموزمبيق وزامبيا وأنغولا، وهو قرار سيدخل حيّز التطبيق".وتابع جاويد "هذا تذكير واضح بأننا لم نخرج بعد من هذا الوباء"، داعيا السكان لتلقي جرعات اللقاح المعزِّزة.وقال "لن نتردد في القيام بخطوات إضافية إذا لزم الأمروسبق أن أعلنت بريطانيا حظر السفر من ست دول في جنوب القارة الإفريقية جرّاء ظهور المتحورة "أوميكرون" هي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزمبابوي وبوتسوانا".وتعرّضت الحكومة لانتقادات واسعة لسياساتها بشأن السفر والحجر الصحي في بداية الوباء، عندما أبقت حدودها مفتوحة أمام المسافرين القادمين من الخارج فيما كانت أعداد الإصابات ترتفع بشكل كبير".

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