السفارة الأميركية تتحدث عن تحركات للحد من مخاطر مكب نفايات المحمودية ببغداد (صور)

2021/11/27 | 18:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدثت السفارة الأميركية لدى بغداد، السبت، عن تحركات للحد من مخاطر مكب نفايات منطقة المحمودية ببغداد.

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وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، إنه "منذ عام 2017، تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالدعم المستمر للحكومة العراقية للتخفيف من تأثير النفايات الصلبة على البيئة من خلال تحسين كفاءة العمليات والصيانة لمدافن النفايات في بغداد والبصرة ونينوى والمحافظات الأخرى".

وأضافت، "هذا الشهر قام مشروع تكامل التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإطلاق دراسة لتطوير نظام إدارة غازات الاحتباس الحراري وخاصة غاز الميثان، وتقليل تأثيرها السلبي على البيئة".

وتابعت، "قمنا مؤخرًا بجولة في مكب المحمودية في بغداد، وهو مصدر كبير لانبعاث غاز الميثان، لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام الموقع كجزء من الدراسة".

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