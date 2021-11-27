سبع دول عربية تغلق حدودها أمام الوافدين من 8 دول في جنوب القارة الأفريقية

2021/11/27 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية أوميكرون، عددا من الدول العالم التي أعلنت الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

وقد قررت سبع دول عربية إغلاق حدودها أمام الوافدين من 8 دول في جنوب القارة الأفريقية، كما أعلنت الولايات المتحدة ، وكندا وبريطانيا وفرنسا إضافة الى هولندا والبرازيل وتايلند وسريلانكا واليونان إجراءات مماثلة لتقييد دخول المسافرين أو تعليق الرحلات الجوية من دول أفريقية عدة.وتعد أوميكرون خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها مثيرة للقلق

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