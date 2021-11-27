2021/11/27 | 18:52 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعرجي تعليقا على اعتقال 3 نزلاء هاربين من سجن التاجي: خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 18:52.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي تعليقا على اعتقال 3 نزلاء هاربين من سجن التاجي: خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي تعليقا على اعتقال 3 نزلاء هاربين من سجن التاجي: خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي تعليقا على اعتقال 3 نزلاء هاربين من سجن التاجي: خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).