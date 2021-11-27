رئيسة الحكومة من «صمت القصور» إلى «كسر حاجز الصمت» - امال قرامي

2021/11/27 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي بم نفسّر عزوف رئيسة الحكومة عن التواصل مع التونسيين/ات مباشرة أو من خلال حوار صحفيّ مرئي؟ وإلى متى سيستمر صمت أوّل رئيسة حكومة في العالم العربي في سياق عيل فيه صبر التونسيين؟وكيف نقرأ صمت عدد من الوزيرات وأوّلهن وزيرة البيئة التي آثرت تفويض من تنوبها لتردّ على أسئلة المواطنين الغاضبين؟تجد هذه الأسئلة ما يبررها في ظلّ تصوّر جديد للتدبير السياسي قوامه عقد اجتماعي يتأسس على علاقة تبادلية بين ......





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