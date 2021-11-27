الأعرجي يؤكد أهمية مشاركة الجميع في تعزيز التعايش السلمي

2021/11/27 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أهمية مشاركة الجميع في تعزيز التعايش السلمي ونبذ التطرف. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأعرجي، […]

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