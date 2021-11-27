ما دور الأمم المتحدة في العراق؟.. اتهام سياسي من نوع آخر يدخل إيران على خط الأزمة - عاجل

2021/11/27 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد السياسي المستقل، سعد المطلبي، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة في العراق مارست دور المحامي عن مفوضية الانتخابات سياسياً ودولياً.

وقال المطلبي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الأمم المتحدة في العراق كانت جزءاً من المشكلة وليس جزءأ من الحل حيث مارست دور المحامي لمفوضية الانتخابات سياسيا ودولياً".

وأكد أن "هذا يتنافى مع الأدلة التي تمتلكها الكتل السياسية على الفشل الذريع الذي وقعت فيه المفوضية اثناء العملية الانتخابية".

وأضاف، أن "العراق يهتم كثيراً برأي المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهو بحاجة إلى الدعم الدولي في كافة المجالات".

وتابع المطلبي، أن "سبب اهتمام المجتمع الدولي بالعراق هو لاعتقادهم ان ايران متوغلة في اموره السياسية لذلك هم يبذلون جهوداً لإبعاد هذا النفوذ".

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