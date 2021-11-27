"الملاحقات العشائرية".. قانون حماية المسعف يظهر من جديد على الساحة

2021/11/27 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب مرشحون فائزون بالانتخابات، اليوم السبت، بتشريع قانون حماية المسعف، فيما عد قانونيون الامر بانه لايتوقف على تشريع القوانين وانما الانصاف من الملاحقات العشائرية.

وقال المرشح الفائز باسم الغرابي في حديث لـ(بغداد اليوم): انه "من القوانين المهمة التي يجب على مجلس النواب الجديد تشريعها هو قانون حماية المسعف لغرض الحد من ظاهرة وفاة المصابين بالحوادث والذين يتأخر اسعافهم بسبب التخوف من المسائلة القانونية".

وأضاف "سنعمل على تشريع هذا القانون كما سنتجه لتفعيل ذلك مجتمعياً من خلال زيادة الوعي في الفعاليات الاجتماعية لمنع الملاحقات العشائرية للمسعف".

من جانبه بين الخبير القانوني صفاء الزبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم): "بالرغم من ان مجلس القضاء الاعلى اصدر توجيها بعدم محاسبة المسعفين في الحوادث المرورية والحفاظ على الاجراءات التحقيقية الا ان ذلك لم يكن كافيا"، مشيرا الى ان "المسائلة لاتقتصر على المسائلة القانونية فقط وانما المسائلة العشائرية وهي الاعقد".

وأفاد بالقول: "من الضروري تشريع قانون حماية المسعف ووضع عقوبات صارمة بحق المخالفين له، ودعوة العشائر للالتزام به كونه يحمي الجميع من الذين يتعرضون لحوادث ويحتاجون ان يتم اسعافهم وان لايبقوا في الشارع دون اسعاف".

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