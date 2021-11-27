مسؤول في الخارجية يناقش مع السفير السوري قضايا وقرارات دولية معروضة في المنظمات الدولية

2021/11/27 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية عباس كاظم عبيد مع السفير السوري سطام جدعان الدندح، العديد من القضايا والقرارات الدولية المعروضة في المنظمات الدولية واستعراض المواقف بشأنه .وبحسب بيان لوزارة الخارجية , اليوم السبت , اكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخارجية على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف في التعامل مع هذه القضايا الدولية "./انتهى2

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