2021/11/27 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/نينا/ ثمن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي .وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر:" نُثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي ، وتسليمهم للقوات الأمنية في خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب"./انتهى7
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الامن القومي: نثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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