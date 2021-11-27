مستشار الامن القومي: نثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من ⁧ سجن التاجي ⁩

2021/11/27 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ثمن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من ⁧ سجن التاجي .وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر:" نُثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من ⁧ سجن التاجي ⁩، وتسليمهم للقوات الأمنية في خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد ⁧ الارهاب"./انتهى7

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