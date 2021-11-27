وزير النفط: لدينا رؤية تؤكد أهمية إيجاد توازن في سوق الطاقة

2021/11/27 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، عمل العراق على رؤية تؤكد أهمية إيجاد توازن في سوق الطاقة، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الجديد مطلع الشهر المقبل لتدارس أوضاع السوق.وقال […]

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