الشرطة الإيرانية تعتقل 67 شخصًا في أصفهان بعد احتجاجات على نقص المياه

2021/11/27 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الإيرانية، السبت، 67 متظاهرًا خلال مسيرات عنيفة في مدينة أصفهان بسبب نقص المياه الذي حدث يوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

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