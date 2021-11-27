الاعرجي يعلق على اعتقال 3 نزلاء هاربين من سجن التاجي: خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد ⁧الارهاب

2021/11/27 | 19:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، السبت، تعليقا على اعتقال 3 نزلاء هاربين من سجن التاجي في العاصمة بغداد صباح اليوم.وقال الاعرجي في تغريدة “نُثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي، وتسليمهم للقوات الأمنية في خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب”.واضاف، ان “الأهالي […]

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