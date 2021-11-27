بارزاني يبحث مع بلاسخارت ملف الانتخابات ويحذر من التلاعب بنتائجها

2021/11/27 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع المبعوثة الاممية لدى العراق جنين بلاسخارت، ملف الانتخابات، محذرا من التلاعب بالنتائج الحالية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لبارزاني تلقاه “المركز الخبري […]

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