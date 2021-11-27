2021/11/27 | 19:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، السبت، عن جانب "خفي" من واقعة محاولة هروب نزلاء من سجن التاجي شمالي بغداد.

وقال الاعرجي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (27 تشرين الثاني 2021)، انه "نثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي، وتسليمهم للقوات الأمنية في خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب".

واضاف، ان "الأهالي الشجعان وقواتنا المسلحة يد بيد للقضاء على الخلايا الارهابية واعادة بناء العراق بهمة الغيارى الأبطال".

وفي وقت سابق، اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل واقعة هروب سجناء من سجن التاجي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، إنه "تمكنت قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل".

وأضافت، "حيث تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران، وتم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي في أول تعليق على حادثة اعتقال السجين الهارب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي في أول تعليق على حادثة اعتقال السجين الهارب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).