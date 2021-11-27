أوميكرون.. نيويورك تعلن حالة الطوارئ

2021/11/27 | 19:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة .

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