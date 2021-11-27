2021/11/27 | 19:31 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الأنبار يعلن وضع اللمسات الأخيرة لتصدير النفط إلى الأردن وعمان ترد: لم نبلغ رسميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 19:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الأنبار يعلن وضع اللمسات الأخيرة لتصدير النفط إلى الأردن وعمان ترد: لم نبلغ رسميا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الأنبار يعلن وضع اللمسات الأخيرة لتصدير النفط إلى الأردن وعمان ترد: لم نبلغ رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).