الاعرجي يؤكد لوفد مسيحي أهمية مشاركة الجميع في تعزيز التعايش السلمي ونبذ التطرف

2021/11/27 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أهمية مشاركة الجميع في تعزيز التعايش السلمي ونبذ التطرف.ونقل بيان للمكتب الإعلامي للمستشارية عن الاعرجي خلال لقائه اليوم نيافة أسقف العراق والشرق الأوسط، الأسقف مار شمعون دانيال، ووفد الكنيسة الشرقية القديمة/ كاتدرائية مريم العذراء، الذي ضم كلا من حضرة الأب شمعون أصلان راعي كنائس بغداد، ومنير نيسان عضو اللجنة المركزية للحزب الآشوري تاكيده : أهمية التواصل مع الجميع، لتعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين مكونات الشعب العراقي.وشدد على : أهمية مشاركة الجميع في تعزيز التعايش السلمي ونبذ التطرف ..مشيدا بدور رجال الدين ومن مختلف الطوائف في تقوية بناء النسيج المجتمعي./انتهى3

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