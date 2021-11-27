ارسنال يفوزعلى نيوكاسل يونايتد بثنائية و يقفز للمربع الذهبي

2021/11/27 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حقق فريق ارسنال فوزا مهما أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى الجولة الـ 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز.أحرز أهداف مباراة ارسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 56 وأضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66 من الشوط الثاني ".وبهذه النتيجة يرتقي ارسنال للمركز الرابع برصيد 23 نقطة ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الأخير بجدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي، برصيد 6 نقاط"./انتهى2

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