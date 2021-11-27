2021/11/27 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الممثل المصري، ماجد الكدواني، تفاصيل أول بطولاته المطلقة، معبرا عن “قلقه وسعادته” بهذه التجربة، المجسدة بمسلسل “موضوع عائلي”، الذي بدأ عرضه على إدى المنصات الإلكترونية.وقال ماجد الكدواني في تصريحات خاصة لموقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “قلق وخجل”..



ماجد الكدواني يتحدث عن “البطولة المطلقة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قلق وخجل”.. ماجد الكدواني يتحدث عن “البطولة المطلقة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قلق وخجل”.. ماجد الكدواني يتحدث عن “البطولة المطلقة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).