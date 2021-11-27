آخر تطورات حالة المهاجرين في القناة الإنجليزية التي باتت محل خلاف بين بريطانيا وفرنسا

2021/11/27 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وضع المهاجرين في القناة الإنجليزية خلافًا دبلوماسيًا بين فرنسا وبريطانيا.وفي تقرير جيم بيترمان كبير مراسلي CNN الدوليين المزيد من التفاصيل.

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