الحدود يجتاز اختبار ميسان ويعزز وصافته

2021/11/27 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحقق الحدود، فوزه الثالث توالياً بعد اجتيازه لضيفه فريق ميسان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب التاجي وقادها الحكم حمزة حسين.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الحدود، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لاعبي المدرب عادل نعمة سيطروا على مجريات المباراة وأخطروا مرمى الضيف بأكثر من كرة خطرة لم يكتب لها هز الشباك، حتى حانت الدقيقة 20، والتي شهدت تسجيل الهدف الاول للحدود عن طريق هدافه منتظر عادل بعد تمريرة مميزة من الغاني كوفي ايبواه توغل من خلالها عادل بين دفاعات ميسان واضعاً بأناقة الكرة لتعانق الشباك، واستمر ضغط الحمر طيلة دقائق الشوط الاول مع إضاعة عدد من الفرص السانحة ابرزها تسديدة حسين كريم والتي أبعدها بإعجوبة حارس ميسان لينتهي الشوط الاول بتقدم الحدود بهدف نظيف".وأضاف البيان، أنه "مع انطلاق الشوط الثاني ظهر جلياً رغبة الحدود في تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ، وهو ما تحقق في الدقيقة 57 بعد كرة ركنية نفذها بإتقان سيف كريم لتجد امامها علي فندي الذي ارتقى فوق الجميع مقتنصاً اياها برأسية قوية معلناً تقدم كتيبة الحدود بثاني الاهداف".ولفت إلى أن "ميسان تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 80، هذا الهدف لم يؤثر على نتيجة الفوز خصوصاً بعد اندفاع زملاء عصام ياسين نحو مرمى ميسان في محاولة لتعزيز الفارق بهدف ثالث لم يتحقق، ليعلن بعدها الحكم نهاية المواجهة بفوز الحدود، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، ومواصلاً ضغطه على المتصدر دهوك وبفارق نقطتين".

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