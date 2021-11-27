وزير النفط يتحدث عن موقف العراق إزاء توازن سوق النفط قبيل اجتماع ’أوبك+’

2021/11/27 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، السبت، عمل العراق على رؤية تؤكد أهمية إيجاد توازن في سوق الطاقة، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الجديد مطلع الشهر المقبل لتدارس أوضاع السوق.

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وقال عبد الجبار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2021)، إن "العراق عضو رئيس في أوبك وعملنا مراراً على إيجاد توازن في سوق الطاقة"، لافتاً إلى أن "أوبك تعمل على ذات الصعيد ونحن نراقب السوق وسيكون هناك اجتماع دوري مع أوبك وحلفائها وسوف ننظر مدى توازن سوق الطاقة ليكون لأوبك قراراتها".

وأضاف، "لا يوجد لدينا أي توقع حول بقاء الزيادة الشهرية الحالية والبالغة 400 ألف برميل شهريا من عدمها، إذ إن الدول الأعضاء ستنتظر تقارير عن أبحاث السوق والتي تعطي رؤية واضحة وسيكون القرار مبنياً على ما يقدمه الخبراء الفنيون".

وقررت أوبك+ خلال اجتماعها مطلع الشهر الجاري إبقاء معدل الزيادة الشهري البالغ 400 ألف برميل في شهر كانون الأول المقبل.

وفي وقت سابق، قالت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، إن "العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك".

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