العتبة الحسينية تعتزم افتتاح اقسام جديدة ضمن علم النفس والطب النفسي في الجامعات والكليات التابعة لها

2021/11/27 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي

في العتبة الحسينية المقدسة، الدكتور

ستار الساعدي، اليوم السبت، عن اعداد

دراسة لافتتاح تخصصات جديدة في الكليات

والجامعات التابعة للعتبة المقدسة هي

الاولى في العراق ت

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