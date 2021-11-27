العراق يكشف عن رؤيته حول الانتاج النفطي قبيل اجتماع أوبك

2021/11/27 | 19:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد لدينا أي توقع حول بقاء الزيادة الشهرية الحالية والبالغة 400 ألف برميل شهريا من عدمها.

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