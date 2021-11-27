الجانب العراقي تحدث فقط.. آخر مستجدات الانسحاب الأمريكي من العراق يكشفها ائتلاف دولة القانون - عاجل

2021/11/27 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، عدم وجود اي تأكيدات امريكية على الانسحاب من العراق نهاية العام الحالي.

وقال القيادي في الائتلاف، كاطع الركابي، في تصريح لـ(بغداد اليوم): "فقط الجانب العراقي تحدث عن انسحاب القوات القتالية من العراق نهاية العام الحالي، لكن حتى اللحظة لا توجد اي تأكيدات امريكية على هذا الأمر، بل التصريحات الامريكية تؤكد وتدل عكس ذلك".

وأضاف أن "الجانب العراقي وحتى الجانب الامريكي، لم يكشفوا عن الاعداد الحقيقة للقوات القتالية الامريكية في العراق، فكيف نعرف ان الانسحاب حقيقي من الاراضي العراقية ونحن في الاصل لا نعرف عدد تلك القوات".

وأكد أن "الحديث عن اعداد تلك القوات هي فقط توقعات فلا توجد احصائيات رسمية".

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