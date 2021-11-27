هل لقاح استرازينكا فعال ضد فيروس كورونا المتحور الجديد؟

2021/11/27 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

بحسب الدراسات، فأن اللقاح البريطاني استرازينكا يمكن أن يوفر حماية قوية ضد متحور كورونا الجديد، وهو بالفعل في مراحل الاختبار النهائية لثبات فعاليته ضد الفيروس.

وتم تسليم الخبر من قبل عالم المناعة البروفيسور السير جون بيل، وهو عضو في فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة، والذي قال في بيان نشره موقع "daily mail" الامريكي وترجمته(بغداد اليوم) إن "الأوان قد فات لمنع المتغير الجديد الذي يمزق حاليًا عبر جنوب إفريقيا من الوصول إلى شواطئنا".

على الرغم من حظر السفر الذي فرضته الحكومة، قال السير جون إنها "مسألة وقت فقط قبل أن تظهر هنا".

ولفت الى أنه "عندما يحدث ذلك قد يكون من الضروري استخدام أشكال معدلة من اللقاح إذا ثبت أن تلك المستخدمة حاليًا غير فعالة".

وكان السير جون وزملاؤه في جامعة أكسفورد يراقبون عن كثب المتغير الجديد، B11529، الذي يحتوي على حوالي 30 طفرة، منذ أن بدأ اندفاعه قبل بضعة أيام.

ولكن سيتم إجراء تحليل أكثر تفصيلاً في أوائل الأسبوع المقبل باستخدام عينات من الفيروس تم نقله إلى بريطانيا من جنوب إفريقيا في عبوات آمنة.

ويأمل العلماء في معرفة المزيد عنها مثل قدرتها على الانتشار وقدرتها على التسبب في مرض خطير.

وأكد السير جون إنه "على الرغم من أنه أصاب بالفعل العديد من مواطني جنوب إفريقيا ويبدو أنه ينتقل بسرعة مقلقة، إلا أن العلامات المبكرة تشير إلى أنه قد يكون أقل خطورة من السلالات الأخرى".

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