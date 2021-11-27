2021/11/27 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح محافظ ميسان " علي دواي لازم " اليوم السبت ، مشروع (هدم واعادة بناء روضة اطفال الكحلاء) ، ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان".وتحتوي البناية على (4) صفوف وجناح للإدارة وقاعتين كبيرتين لمختلف النشاطات وساحة انتشار وحدائق والعاب ، ومجهزة بكافة المستلزمات"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مشروع بناية لرياض الأطفال في قضاء الكحلاء بميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مشروع بناية لرياض الأطفال في قضاء الكحلاء بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).