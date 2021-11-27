لاول مرة منذ ربع قرن .. الولايات المتحدة ترفع تمثيلها الدبلوماسي مع السودان

2021/11/27 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رفعت الولايات المتحدة الأمريكية تمثيلها الدبلوماسي لدى السودان لدرجة سفير بعد 25 عاما من سحب ممثلها من البلاد، بعد قطع العلاقات مع الخرطوم.وقدم الدبلوماسي الأمريكي جون جودفري، أوراق اعتماده كسفير للولايات المتحدة لدى السودان، اليوم السبت، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.وظلت الولايات المتحدة تدير بعثتها في الخرطوم عبر قائم بالأعمال ولم يصل تمثيلها لدرجة سفير منذ العام 1996، لذلك يعتبر جودفري أول سفير أمريكي لدى السودان منذ 25 عاما.وجودفري، ضابط رفيع المستوى في السلك الدبلوماسي الأمريكي، وشغل العديد من المناصب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وكانت واشنطن، أعلنت في أواخر 2019، عزمها تطبيع العلاقات مع السودان بما في ذلك تبادل السفراء، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير./انتهى3

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