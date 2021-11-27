2021/11/27 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصل فريق ليفربول عروضه القوية وحقق الفوز على ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون رد، السبت في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.جاءت المباراة من جانب واحد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يقضي على ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الدوري الإنكليزي المركز الخبري الوطني.

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