الحديث عن إمكانية تطوير لقاح ضد متحور أوميكرون

2021/11/27 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال العالم البريطاني أندرو بولارد، الذي قاد الأبحاث حول لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، إنه يمكن تطوير مصل جديد “بسرعة كبيرة” ضد متغير أوميكرون.

واعتبر بولارد الذي يدير “مجموعة أكسفورد للقاحات” أن انتشار هذا المتحور الجديد بشدة بين من تم تلقيحهم “كما رأينا العام الماضي” مع المتحورة دلتا “غير محتمل إلى حد كبير”.

وأضاف في تصريح لشبكة “بي بي سي”، اليوم السبت، أنه في حال انتشاره “سيكون من الممكن التحرك بسرعة كبيرة” لأن “مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن باطراد”.

من جهتها، قالت شركة “أسترازينيكا” في بيان إنها “طورت بتعاون وثيق مع جامعة أكسفورد، منصة لقاحية تتيح لنا الاستجابة بسرعة للمتحورات الجديدة التي قد تظهر”.

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جمهورية جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.

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