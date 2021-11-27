الشيخ حمودي يحذر من مؤامرات صهيونية “خطيرة” تستهدف العراق

2021/11/27 | 20:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، من مؤامرات صهيونية خطيرة تستهدف العراق، ودعا الى التصدي لذلك بالشباب المصلحين.واكد، خلال لقائه بشباب تنظيمات واسط، بحسب بيان مكتبه الاعلامي تلقته “الايام نيوز”، ان “سبب استهداف العراق لانه بدات فيه الحياة من آدم ونوح وابراهيم وصولا الى أئمة أهل البيت عليهم السلام، […]

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