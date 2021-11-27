توضيح من سلطة الطيران حول رحلات العراق الجوية إلى بؤرة ’أوميكرون’

2021/11/27 | 20:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت سلطة الطيران المدني، السبت، عدم وجود رحلات حالية مع جنوب أفريقيا التي ظهر فيها متحور جديد من كورونا أطلقت عليه الصحة العالمية اسم (أوميكرون)، فيما أشارت إلى أنها بانتظار تعليمات وزارة الصحة بشأنه.

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وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2021)، "ليست لدينا رحلات مباشرة من جنوب أفريقيا ونحن ننتظر توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للتعامل بشأنها".

وأضاف، "نحن مؤسسة تنفيذية نطرح المقترحات على اللجنة وننتظر التوجيهات والأمر متعلق بوزارة الصحة وليس بسلطة الطيران المدني، كون الوزارة هي التي تقدم المقترحات بالدرجة الأساسية".

وتابع، أن "وزارة الصحة هي التي تملك خبرة بالإجراءات الوقائية ونحن لدينا إجراءات ايضا بالتباعد ولبس الكمامة ومنع الازدحامات دخل المطارات".

وأعلنت عدة دول، في الساعات الثماني والأربعين الماضية، تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة بجمهورية جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق.

وانتشر المتحور الجديد B.1.1.529 (أوميكرون)، بسرعة عبر جنوب أفريقيا منذ أن حدد لأول مرة في بوتسوانا في أوائل تشرين الثاني الجاري.

وتعتبر السلالة المعروفة بطفراتها المتعددة المثيرة للقلق، مسؤولة بالفعل عن 90 % من حالات "كوفيد-19" في مقاطعة Gauteng (غاوتنغ) - موطن المدن الكبرى بريتوريا وجوهانسبرغ - بجمهورية جنوب أفريقيا.

وكان تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد (أوميكرون) في أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات في البلاد أمس الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

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