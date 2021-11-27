الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران تقترب

2021/11/27 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل توسعت لتشمل هجمات متبادلة على أهداف مدنية يقول خبراء إنها يمكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الصراع بين البلدين.

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