2021/11/27 | 20:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح الطبيب مايكل موسلي، في مقال لصحيفة

"ديلي ميل" البريطانية باستخدام تقنية

الغناء لخفض نسبة السكر في الدم دون

تناول الأدوية.

وأكد أن هذا الأسلوب سيقلل من مستوى

الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن

الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح لخفض نسبة السكر في الدم بلا أدوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح لخفض نسبة السكر في الدم بلا أدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).