2021/11/27 | 20:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة النفط الايرانية تفتتح مكتبا لها بالعراق وتعلن استعدادها للعمل في 6 اختصاصات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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