2021/11/27 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص “عباس الرسيتماوي” قائدا جديدا لفرقة بغداد والمحافظات الشمالية بسرايا السلام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عباس الرسيتماوي” قائدا جديدا لفرقة بغداد والمحافظات الشمالية بسرايا السلام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عباس الرسيتماوي” قائدا جديدا لفرقة بغداد والمحافظات الشمالية بسرايا السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).