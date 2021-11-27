أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعد اغلاق البورصات

2021/11/27 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في نهاية اغلاق البورصات.

واستقر سعر بيع الورقة فئة 100 دولار بنحو 148.000 دينارا.

وشهد سعر الشراء بنحو 147.700 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار في بورصات العراق.

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