تكليف قائد جديد لسرايا السلام

2021/11/27 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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اللجنة المكلفة بتصحيح مسار سرايا السلام تكلّف المجـ*ـاهد عباس الرسيتماوي قائداً لفرقة بغداد والمحافظات الشمالية

خاص || الإعلام العسكريبحسب الصلاحيات التي خولها القائد الصدر لهم كلّفت اللجنة المكلفة من قبل القائد السيد مقتدى الصدر (دامت انتصاراته) بتصحيح مسار سرايا السلام المجــاهد عباس عبد الله الرسيتماوي قائداً لفرقة بغداد والمحافظات الشمالية خلفاً للمــجاهد مقداد الغراوي.

اللجنة أوصت قائد الفرقة الجديد بالعمل الجاد والحثيث لخدمة المــجاهدين والعمل على كشف كل من يريد المساس بسمعة الجــهاد والمجـ*ـاهدين ، فيما تقدمت اللجنة بالشكر للغراوي لجهوده السابقة التي بذلها ، داعيةً له بدوام التوفيق والسداد.

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