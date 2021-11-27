شرطة الأنبار تضبط 1000 حبة مخدرة واعتقال تجار مخدرات

2021/11/27 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم السبت، ضبط 1000 حبة مخدرة واعتقال تجار بالمخدرات.

وقال إعلام شرط الأنبار في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بناء على التعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار بمتابعة تجار ومتعاطي ومروجي الحبوب والمواد المخدرة في قواطع المسؤولية وبعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص في قضاء الرمادي بحوزته حبوب مخدرة تم استحصال الموافقات القضائية الرسمية وتم تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه الى المكان المقصود حيث تم القاء القبض على المتهم (م.ع.خ.أ) وضبط بحوزته (7) سبعة حبوب نوع كبتاجون".

وأضاف أنه "تم الانتقال بدلالة المتهم اعلاه الى منطقة جزيرة الرمادي وضبط حبوب مخدرة عدد (1000) حبة مخدرة نوع كبتاجون كانت موضوعة في داخل عجله تم تنظيم محظر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه وايداع المتهم التوقيف وفق الماده 28 من قانون المخدرات مخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص".

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