محافظ ذي قار : استذكار فاجعة جسر الزيتون.. لن يكتمل ما لم تكتمل الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء

2021/11/27 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد محافظ ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي ان : استذكار فاجعة جسر الزيتون..لن يكتمل ما لم تكتمل الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء.ونقل المكتب الاعلامي للمحافظ عن الخفاجي قوله ببيان في الذكرى السنوية الثانية لذكرى شهداء جسر الزيتون قوله : قبل عامين ، هبت الجموع الخيرة مناديةً بالإصلاحات الشاملة، والحياة الكريمة، والحق في العمل، والواجب في صيانة الدولة من الخلل والخطل، وكانت ذي قار الصوت الوطني الأعلى، والهتاف الاكثر نصاعةً، فهي لم تطلب مطالب فئوية خاصة، قدر ما نادت بإسقاط المحاصصة والقضاء على الفساد، وانهاء حالات التعدي على حقوق العراق وحدوده وغيرها من المطالب المشروعة.واضاف : للأسف، وفي لحظة غادرة امتدت الايادي الآثمة لتغتال هذه المطالب، ولترتكب افظع جريمةً بحق الابرياء العزل من كل شيء، الا من القيم الوطنية والاخلاق السامية، والعزة والكرامة والحرية.فقدنا كواكب منيرة في درب الإصلاح ولم نتوقف، وقدمنا قرابين الحرية، ولم تنكسر، كيف وهي ذي قار التي اذاقت الدكتاتورية الصدامية الويلات، وهزت عرشه الظالم، وهي التي سجلت صولات وجولات حاسمة في تاريخنا المعاصر.واوضح الخفاجي ان : استذكار هذه الفاجعة، لن يكتمل مالم تكتمل الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء، ونعمل بكل جهدنا مع مؤسسات الدولة المحترمة، كمجلس القضاء الأعلى الموقر، على استكمال المطلوب لاجراء محاكمات عادلة وشفافة لكل من ارتكب الجريمة.واضاف المجد والخلود لشهداء جسر الزيتون، والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا في تلك الحادثة الفاجعة، سائلين المولى عز وجل أن يمن على ذي قار بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار، وان يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.وكان الخفاجي اعلن تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة غدا الاحد بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة شهداء جسر الزيتون الاليمة.يذكر ان مجزرة جسر الزيتون في الناصرية ادت الى استشهاد واصابة المئات من المتظاهرين./انتهى3

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