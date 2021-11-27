بفوز كبير .. ليفربول وصيفا لمتصدر الدوري الانكليزي الممتاز

2021/11/27 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال نادي ليفربول العلامة الكاملة بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه ساوثهامبتون برباعية دون رد ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الانكليزي الممتاز.وسجل اهداف الفوز كل من غوتا في الدقيقتين 2 و32 والكانتارا 37 وفان ديك في الدقيقة 52.وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده الى 28 نقطة خلف المتصدر تشيلسي الذي يتربع اولا برصيد 29 نقطة./انتهى3

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