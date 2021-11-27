2021/11/27 | 20:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y3wUifsq-vw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. والدة أحد المعتقلين تناشد الكاظمي: اعترافات ابني انتزعت تحت التعذيب الجسدي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. والدة أحد المعتقلين تناشد الكاظمي: اعترافات ابني انتزعت تحت التعذيب الجسدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).