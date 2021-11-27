تفاصيل مهمة عن فعالية اللقاحات تجاه المتحور الجديد

2021/11/27 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت بريطانيا، السبت، أن اللقاحات قد تكون كافية ضد “متحور أوميكرون” من فيروس كورونا.

وقال “كبير المستشارين الطبيين” في بريطانيا بحسب “سكاي نيوز عربية”، إن “اللقاحات قد تكون كافية للوقاية من المرض الشديد والوفاة في حال الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا”.

واكتشف علماء الخميس الماضي، متحور جديد من فيروس كورونا المستجد في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

أعلنت عدة دول في العالم تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” الذي رصد لأول مرة بجمهورية جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “مثير للقلق”.

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