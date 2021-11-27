السعودية تعلن السماح بالدخول المباشر إلى أراضيها من جميع الدول بداية من السبت

2021/11/27 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، السماح بالقدوم المباشر إلى أراضيها من جميع دول العالم "لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة"، بداية من صباح السبت المقبل.

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